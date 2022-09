Adel Taarabt tem novo clube: o internacional marroquino foi apresentado pelo Al Nasr, do Dubai (Emirados Árabes Unidos).

De recordar que Taarabt rescindiu com o Benfica no início do mês, pelo que era um jogador livre.

No dia em que é apresentado pelo novo clube, o médio deixou uma mensagem para o Benfica.

«Obrigado, Benfica. Foi um prazer jogar por este clube incrível. Desejo-vos o melhor», refere a mensagem publicadas nas redes sociais.

O médio vai, agora, ser colega do português Tozé.

EM ATUALIZAÇÃO