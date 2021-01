O Barcelona voltou a emprestar Carles Aleñá, desta feita ao Getafe, anunciaram os dois clubes nas redes sociais.

O médio de 23 anos é cedido pelos culés até ao final da temporada e, nesse período, o emblema de Madrid suportará o salário do jogador, revelou o Barça.

Depois do empréstimo ao Betis, no ano passado, Aleñá vai voltar a rodar, desta vez no Getafe. Na primeira metade da época, foi utilizado apenas cinco vezes por Ronald Koeman.