O Bayern de Munique anunciou, neste sábado, que garantiu a contratação de Alexander Nübel.

O guarda-redes de 23 anos termina contrato com o Schalke no final da presente temporada, e aí consumará a mudança para Munique, como jogador livre.

O contrato com o Bayern é válido por cinco temporadas.

Formado no Paderborn, Nübel chegou ao Schalke em 2015/16. Começou na equipa B, mas no final da temporada estreou-se na elite. Conquistou a titularidade a meio da temporada 2018/19, e no início da presente temporada foi nomeado capitão.

Há duas semanas o Schalke já tinha anunciado oficialmente que Nübel tinha comunicado à direção que ia sair em final de contrato.