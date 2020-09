O Benfica oficializou esta segunda-feira o empréstimo de Pedro Pereira ao Crotone, tal como o Maisfutebol havia noticiado.

Em comunicado no site oficial, as águias informam que a cedência do lateral-direito tem a duração de um ano e que o clube italiano fica com opção de compra.

Também o Crotone oficializou o negócio numa nota publicada no seu site.

Este é o terceiro empréstimo consecutivo de Pedro Pereira, depois de ter estado duas épocas no Génova e na temporada passada no Bristol.