O futebolista Anwar El-Ghazi é reforço do PSV Eindhoven para as próximas três épocas, confirmou esta quarta-feira o clube neerlandês.

El Ghazi, que tem dupla nacionalidade, neerlandesa e marroquina, chega depois de quatro épocas em Inglaterra, maioritariamente no Aston Villa e, já em 2022, com uma passagem pelo Everton.

O avançado, que fez formação nos Países Baixos, no Feyenoord, no Sparta Roterdão e no Ajax, subiu a sénior no clube de Amesterdão e destacou-se entre 2014 e 2016, antes de rumar ao Lille, onde esteve época e meia, até 2018.