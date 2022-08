O futebolista galês Owen Beck não vai continuar a época no Famalicão. O Liverpool, que emprestara o lateral-esquerdo aos famalicenses, anunciou o cancelamento do acordo e, ao mesmo tempo, esta quarta-feira, a cedência ao Bolton Wanderers.

«O jogador de 20 anos ingressou no Famalicão em julho, mas esse acordo foi cancelado, permitindo que Beck vá para o Bolton no resto da época», refere o Liverpool, em comunicado, em alusão à situação do sobrinho-neto de Ian Rush, melhor marcador da história dos reds.

Já em declarações aos canais do Bolton, que compete na League One, a terceira divisão inglesa, Beck, apresentado em Famalicão a 11 de julho, falou num «período difícil» em Portugal.

«Depois de um período difícil em Portugal, mal posso esperar para começar aqui e começar a jogar e a treinar», afirmou.