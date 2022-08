O futebolista israelita Or Dasa não vai continuar no Arouca. O clube que disputa a I Liga anunciou, esta quarta-feira, a rescisão do contrato com o avançado de 23 anos.

«O Futebol Clube de Arouca e o jogador Or Dasa chegaram a acordo para a rescisão amigável de contrato», refere o Arouca, em comunicado.

Or Dasa estava há um ano no Arouca e tinha contrato até 2024. Realizou apenas cinco jogos em 2021/22 pelo clube ao qual chegou depois de jogar no seu país natal pelo Hapoel Kfar Saba, pelo Hapoel Raanana e pelo Maccabi Tel Aviv.