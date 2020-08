O Famalicão anunciou a contratação de Francisco Saldanha, com contrato válido por cinco temporadas.

O internacional sub-19 português estava ao serviço do Benfica desde 2015.

Antes passoui pelo Clube Desportivo de Ronfe e Vitória de Guimarães.

Francisco Saldanha pode atuar como defesa central e como médio, tendo desempenhado esta posição nas últimas épocas do percurso de formação.

«Fiquei lisonjeado com o convite endereçado pelo Famalicão. Conheço muito bem o clube e sei que me irá proporcionar a oportunidade de crescer como futebolista, algo fundamental para quem se prepara para iniciar o percurso a nível sénior», afirmou o reforço, natural do concelho de Famalicão.