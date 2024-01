Gonçalo Sousa renovou contrato com o FC Porto, informou o clube.



O extremo fica assim ligado ao emblema portista por mais três anos, ou seja, até 2027. Como ainda é menor de idade (tem 17 anos), o jovem jogador dos dragões não pode ter um vínculo superior a três anos.



Apesar de ter iniciado a temporada nos sub-19, Gonçalo Sousa tem evoluído na equipa B portista e já foi utilizado pelo técnico António Folha em nove ocasiões.



«Estou muito feliz por renovar com o clube do meu coração. Agora quero trabalhar rumo ao meu principal sonho, que é jogar pela equipa A. Estou muito feliz por estar no FC Porto B, o mister Folha depositou muita confiança em mim», referiu, citado pelos meios portistas.



