O Sp. Braga-FC Porto contou com duas visitas especiais.

Luis Díaz e Ricardo Pereira estiveram no Estádio do Dragão a assistir ao triunfo portista, por 2-0, no jogo da 17.ª jornada da Liga.

Os antigos jogadores portistas estiveram na tribuna e após o jogo visitaram antigos companheiros e a equipa técnica liderada por Sérgio Conceição no balneário.

O FC Porto partilhou o momento nas redes sociais.