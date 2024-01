Declarações de Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, na conferência de imprensa após a derrota frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na 17.ª jornada da Liga:

«Tivemos dificuldade em impor o nosso jogo, sofremos um golo demasiado cedo para tentar ter a equipa estabilizada. No momento com bola tivemos algumas dificuldades em chegar mais próximo da área contrária.

[Mudança tática do FC Porto para 4-2-3-1] «Não me surpreendeu. Vimos o FC Porto jogar frente ao Estoril e sabíamos que a probabilidade de repetir seria grande devido ao bom resultado. Sabíamos que o Pepê ia aparecer mais móvel, como um terceiro médio a jogar num espaço entrelinhas. Perdemos alguns passes, mesmo por vezes sem grande pressão do adversário. Com o golo num lance de bola parada aumentou a intranquilidade.»

[Sobre as desconcentrações defensivas] «O estado anímico é de desilusão. Temos de olhar todos para dentro para que no futuro os resultados sejam diferentes. Em termos ofensivos melhorámos quando tivemos o Ricardo e o Álvaro em zonas interiores, mas não conseguimos quebrar a primeira linha de quatro homens do FC Porto. Não conseguimos ser tão eficazes como queríamos. Na segunda parte, tivemos capacidade de ter largura pelos laterais, mas não foi suficiente.»

[Está a 10 pontos do líder Sporting. Já não é candidato ao título?] «O Sp. Braga é candidato a ganhar o próximo jogo na quinta-feira em Famalicão.»