O Granada, clube da primeira liga espanhola, confirmou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes português João Costa ao Mirandés.

O jogador de 23 anos assinou contrato válido até junho 2022, de acordo com a informação avançada pelo atual 11.º classificado do principal campeonato de Espanha, onde jogam os também portugueses Rui Silva e Domingos Duarte.

Formado n’Os Andorinhas e no FC Porto, clube pelo qual jogou já como sénior apenas pela equipa B, João Costa representou ainda o Gil Vicente e os espanhóis do Cartagena cedido pelos dragões, respetivamente nas épocas 2017/2018 e 2018/2019. No início desta temporada, deixou o FC Porto em definitivo rumo ao Mirandés, da segunda liga espanhola, clube pelo qual fez três jogos oficiais.

