Seis anos depois, Suso está de volta à liga espanhola e foi confirmado, esta quarta-feira, como reforço do Sevilha, por empréstimo do Milan.

Em comunicado oficial, o emblema andaluz dá conta da cedência pelo período de uma época e meia. Ambos os clubes comunicaram que a opção de compra que ronda o negócio efetiva-se se foram alcançados determinados objetivos, não detalhados.

Suso esteve em Espanha ao serviço do Almería na época 2013/2014. Na carreira, representou ainda os ingleses do Liverpool e os italianos do Génova.

MERCADO: tudo o que se passa no mundo das transferências