Nanu foi oficializado, esta quarta-feira, como reforço do Estrela da Amadora.



O lateral-direito regressa assim a Portugal depois de seis meses ao serviço do Samsunspor. O futebolista de 29 anos alinhou em apenas cinco jogos pelo 14.º classificado do campeonato turco.



Depois de ter iniciado o percurso como sénior no Beira-Mar, Nanu foi recrutado pelo Marítimo onde deu nas vistas e conseguiu uma transferência para o FC Porto. O jogador fez apenas 21 encontros no Dragão e viveu empréstimos a Santa Clara e Dallas FC.



Os moldes do negócio não foram divulgados pelo emblemas.



