Valentino Francisco Livramento, ou simplesmente Tino Livramento, como é conhecido no mundo do futebol, é reforço do Newcastle até 2028.

O lateral foi comprado ao Southampton por 32 milhões de libras, cerca de 37 milhões de euros, de acordo com a Sky Sports.

Com nacionalidade portuguesa, por ascendência paterna, Tino Livramento nasceu no sul de Londres, em 2002, e é internacional sub-21 cinco vezes por Inglaterra.

Formado no Chelsea, onde foi nomeado Jogador do ano da academia, mudou-se para os "Saints" por cerca de 6 milhões de euros, e rapidamente se estabeleceu na equipa principal, com 28 presenças e um golo na Premier League, na sua primeira temporada, antes de ser prejudicado por uma lesão, que apenas lhe valeu participação em dois jogos na época transata. Agora, aos 20 anos, muda-se para "Magpies".

«Estou realmente entusiasmado por ter assinado pelo Newcastle e mal posso esperar para jogar diante dos adeptos, mal posso esperar para sentir como é jogar diante deles num jogo da Premier League ou da Champions League», diz o jogador, citado pelo novo clube.