É oficial: Neymar é reforço do Al Hilal e vai ser treinado por Jorge Jesus.

A equipa saudita comunicou a chegada do internacional brasileiro com um vídeo, e o Paris Saint-Germain despediu-se também do jogador, que classifica como «uma lenda do clube».

«É sempre difícil dizer adeus a um jogador incrível como Neymar, um dos melhores do mundo. Nunca esquecerei do dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain e de como contribuiu para o nosso clube e para o nosso projeto nos últimos seis anos. Tivemos um grande momento e Neymar sempre será uma grande parte da nossa história. Gostaria de agradecer a Neymar e à sua família. Desejamos a Neymar tudo de bom no futuro e em sua próxima aventura», refere Nasser Al-Khelaïfi, presidente e CEO do Paris Saint-Germain.

Neymar fez 173 jogos pela equipa francesa, nos quais somou 118 golos e 70 assistências. Conquistou 13 troféus com o PSG, incluindo cinco títulos de campeão francês.

De acordo com a imprensa francesa, o acordo entre clubes ficou fechado por 90 milhões de euros, sendo que Neymar recebe 200 milhões de euros em dois anos de contrato.

EM ATUALIZAÇÃO