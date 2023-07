Rui Gomes, avançado de 25 anos, foi cedido pelo Portimonense ao Tondela, até ao final da época.

«Sou um jogador trabalhador, que nunca desiste de uma bola, de nenhum lance e que dá tudo dentro de campo. Não tenho medo de ter a bola, gosto de atacar e ir 'para cima', como se costuma dizer», assumiu o novo camisola 10 do Tondela, em declarações reproduzidas pelo novo clube.

Com passagens pela formação de Merelinense, Braga, Benfica e V. Guimarães, o avançado representou, a nível sénior, o Gil Vicente, Mafra, U. Leiria, Légia Varsóvia, Sp. Covilhã e Portimonense.

Rui Gomes junta-se assim aos reforços do plantel beirão, que conta com nomes como Luisinho, Pedro Maranhão, Xavier, Yaya Sithole, Gustavo França, Roberto, Lucas Barros, Luís Rocha, Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil, Hélder Tavares, Ricardo Silva e Iuri Miguel.

Além desses atletas, o treinador Tozé Marreco poderá contar com Joel Sousa, Bebeto e o capitão Ricardo Alves, que renovaram os respetivos contratos com o clube. Mantêm-se também com contrato em vigor e com a camisola 'auriverde' vestida os jogadores Tiago Almeida, Jota, Daniel dos Anjos, Cuba e Cascavel.