O futebolista italo-albanês Rey Manaj é reforço do Watford, oriundo do Barcelona. Os dois clubes comunicaram o acordo esta terça-feira.

Manaj, avançado de 25 anos, internacional pela seleção da Albânia, assina por três épocas com o clube que vai atuar no Championship, a II Liga inglesa, em 2022/23

«O Watford tem o prazer de anunciar a contratação do avançado albanês Rey Manaj, oriundo do Barcelona, num acordo de três anos, por uma verba não revelada», informa o Watford, em comunicado.

Também em nota oficial, o Barcelona refere que «guarda um direito de preferência e 50 por cento de uma futura venda» pelo atleta que foi cedido ao Spezia de Itália na última época e que já tinha jogado no Albacete e no Granada em Espanha e, em Itália, no Pisa, no Pescara, no Inter de Milão e na Cremonese.