O futebolista português Samuel Costa é reforço em definitivo do Almeria. O Sporting de Braga comunicou, esta quinta-feira, que o clube espanhol «exerceu a opção de compra mediante o pagamento de 5,250 milhões de euros», por 50 por cento do passe.

Em comunicado, o emblema minhoto refere que o Almeria tem ainda «a opção de comprar mais 40 por cento dos direitos económicos do jogador do Sp. Braga, mediante o pagamento do valor adicional de seis milhões de euros, ficando o Sp. Braga com 10 por cento dos direitos económicos do jogador».

O clube bracarense refere ainda que «o mecanismo de solidariedade devido a terceiros é suportado» pelo Almeria, acrescendo aos valores já referidos.

Até ao momento, o Almeria não oficializou o negócio por Samuel Costa.

O médio de 20 anos, que se estreou pela mão do treinador Artur Jorge na equipa principal do Sp. Braga, ante o FC Porto, a 25 de julho de 2020, na última jornada da I Liga 2019/2020, rumou ao Almeria por empréstimo em 2020/2021, tendo feito um total de 40 jogos e dois golos no clube do país vizinho.