O Viborg anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Serginho ao Estoril.



O extremo assinou até 2026 com o clube dinamarquês depois de três anos ligado aos canarinhos.



Serginho disputou apenas 12 jogos pela equipa principal do Estoril, onde chegou depois de uma passagem pelo Benfica. O jogador de 22 anos esteve cedido à Oliveirense na segunda metade da temporada passada, tendo feito 15 jogos.



Além de Estoril, Benfica e Oliveira, Serginho conta com passagens por Belenenses e Sacavanense.