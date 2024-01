O central Vasco Fernandes, de 37 anos, ex-Casa Pia, é reforço do Desportivo de Chaves, estando de volta ao clube que representou na época 2020/21, anunciou ao início da tarde desta terça-feira o clube transmontano, atual 18.º e último classificado da I Liga.

Vasco Fernandes já está ao serviço do treinador Moreno, esta terça-feira, com vista à preparação do jogo caseiro com o Sporting, da 17.ª jornada da I Liga (sábado, 18h00).

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Depois de duas épocas e meia ao serviço do Casa Pia, onde fez 84 jogos e dois golos, Vasco Fernandes é o primeiro reforço de inverno do emblema transmontano.

Natural de Olhão, o futebolista fez também percurso, em Portugal, no Vitória de Setúbal, no Leixões e no Olhanense, clube onde fez formação e se estreou como sénior na época 2006/2007, depois de um curto empréstimo ao Bordéus (França). Além-fronteiras representou, ainda, o Salamanca, o Celta de Vigo e o Elche, em Espanha, o Platanias Chania e o Aris, na Grécia, o Pandurii, na Roménia e o Umraniyespor, na Turquia.