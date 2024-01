O momento do futebolista português João Félix é notícia em Espanha e, do país vizinho, nas últimas horas, chegam informações que dão conta que a equipa técnica do Barcelona, liderada por Xavi Hernández, não contará com o internacional luso para 2024/25.

Ainda quanto ao mercado e às movimentações das últimas horas, é notícia o negócio entre Tottenham e Génova por Radu Dragusin, com o emblema italiano a preparar-se para receber Djed Spence, pela saída do internacional romeno.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Há ainda, em França, notícias que dão conta da tentativa do PSG em ter Joshua Kimmich, como parte de um possível negócio com o Bayern Munique por Nordi Mukiele.

Nota também para um reforço oficial no Nice e, no feminino, para uma mudança muito especial para Virginia Torrecilla, internacional espanhola que superou um tumor e que, depois de deixar o futebol profissional, está de volta às Baleares para ajudar o clube da terra.