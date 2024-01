Cristián Lema foi oficializado como reforço do Boca Juniors.

O defesa-central de 33 anos, que em 2019 representou o Benfica, tendo feito apenas dois jogos, deixou o Lánus para vestir as cores do emblema de Buenos Aires.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Lema, na Argentina, também já passou por Guilhermo Brown, Newell's Old Boys, Tigre, Quilmes e Belgrano. Somou ainda experiências nos uruguaios do Peñarol e nos sauditas do Damac.