O Barcelona oficializou, nesta quarta-feira, a contratação de Vitor Roque ao At. Parananense.

A promessa brasileira assinou até 2031, fica com cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, mas só ruma à Catalunha em 2024/25,

Os clubes não revelaram os valores do negócio, mas a imprensa especializada catalã fala em 30 milhões de euros mais 31 milhões em variáveis relacionadas com objetivos coletivos e individuais. Significa isso que o investimento do Barcelona podem duplicar.

Vitor Roque tem apenas 18 anos e em março deste ano tornou-se no mais jovem futebolista a estrear-se pela seleção principal do Brasil desde Ronaldo Fenómeno em 1994.

(artigo atualizado)