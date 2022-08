O Rio Ave está a fechar, nesta terça-feira, a contratação de Josué Sá.

O central vai rescindir com o Ludogorets, da Bulgária, e assinar contrato de dois anos com o emblema vilacondense, com mais um ano de opção.

Agora com 30 anos, Josué prepara-se assim para regressar a Portugal, cinco anos depois de ter deixado o Vitória de Guimarães. Para além do Ludogorets, passou também por Anderlecht, Kasimpasa, Huesca e Maccabi Telavive.