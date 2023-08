O Sporting de Braga fechou a transferência de Vitor Tormena para o Krasnodar.

O emblema russo já apresentou o central brasileiro, que assina até 2027.

Tormena chegou a Portugal em 2017, como reforço do Gil Vicente, e ainda passou pelo Portimonense antes de rumar a Braga.

Em quatro anos somou 126 jogos com a camisola dos «Guerreiros», e somou quatro golos.

Aos 27 anos vai jogar para a Rússia. Uma transferência que, ainda antes de estar consumada, já merecía críticas de Paulo Fonseca.

Agora no Lille, o técnico publicou um texto nas redes sociais, no qual dizia não acreditar que Sp. Braga (equipa que treinou) e Benfica aceitassem negociar com equipas russas, tendo em conta a guerra na Ucrânia.

De recordar que Paulo Fonseca trabalhou no Shakhtar Donetsk e é casado com uma ucraniana. Estava em Kiev, de resto, quando a guerra começou.