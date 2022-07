A transferência de João Palhinha ainda não foi oficializada, e por isso todas as cautelas são poucas no Complexo Elias Pereira, mas os responsáveis do Sacavenense anseiam pela confirmação de um encaixe financeiro que pode fazer uma diferença tremenda na realidade do clube.

Palhinha viajou neste sábado para Londres, para formalizar a mudança para o Fulham, orientado por Marco Silva. De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o acordo com o Sporting foi fechado por um valor-base de 20 milhões de euros (mais dois milhões de euros dependentes de objetivos).

Em novembro de 2020, a propósito de uma reportagem do nosso jornal sobre João Palhinha, nas vésperas do Sacavenense-Sporting da Taça de Portugal, o presidente do emblema de Sacavém, Manuel do Carmo, tinha revelado que estava salvaguardado o direito a 1,75 por cento do valor de uma futura transferência. Uma fatia que engloba o mecanismo de solidariedade, mas que vai além disso, tendo em conta o acordo que foi estabelecido então pelos dois emblemas.

Perante estes dados, o Sacavenense terá direito, portanto, a receber 350 mil euros pela transferência de João Palhinha para o Fulham. Um valor muito acima do orçamento habitual do clube para a equipa sénior, que foi despromovida ao campeonato distrital, e que ajudará, seguramente, a liquidar créditos vigentes.