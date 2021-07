O futebolista português Frederico Venâncio é reforço dos espanhóis do Eibar, deixando em definitivo o Vitória de Guimarães. A transferência foi confirmada na tarde desta terça-feira pelos dois clubes.

Em comunicado, o Eibar refere que o central de 28 anos assinou por três temporadas, até junho de 2024, num negócio em que o V. Guimarães reserva 30 por cento do valor de uma futura transferência.

«A Vitória Sport Clube – Futebol SAD mantém 30 por cento de uma futura transferência, sendo que se o Eibar subir de divisão numa das próximas três temporadas, e o central jogue 45 minutos em 50 por cento dos jogos da II Liga espanhola nesse período de tempo, o Vitória receberá 300 mil euros», refere o clube português, em comunicado.

Venâncio esteve cedido na última época pelo Vitória aos espanhóis do Lugo, onde fez 37 jogos e dois golos. Prossegue agora no país vizinho, depois de uma carreira que passou ainda pelo V. Setúbal e pelos ingleses do Sheffield Wednesday, além da passagem pelo Benfica na formação.