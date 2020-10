Pedro Henrique foi oficializado como reforço do Al-Wehda.



O defesa brasileiro, que não contava para Tiago, segue por empréstimo para a Arábia Saudita. Segundo o Vitória, a cedência do jogador de 27 anos não contempla opção de compra.



Pedro Henrique reencontra assim Ivo Vieira no Al-Wehda, antigo técnico do emblema vimaranense.