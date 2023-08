O Vizela reforçou-se com o extremo espanhol Alberto Soro e o médio sérvio Aleksandar Busnic. Os dois atletas foram oficializados pelo clube da I Liga esta quinta-feira.

Soro, de 24 anos, chega por empréstimo com opção de compra, por parte do Granada. «Chega por empréstimo de um ano, com o FC Vizela a reservar opção de compra», pode ler-se, em comunicado dos vizelenses.

Já Busnic, internacional sérvio por uma ocasião, em 2021, tem 25 anos e chega na mesma condição, do Vojvodina. «Busnic vestirá de Rainha ao Peito por uma época, cedido pelo FK Vojvodina. O FC Vizela fica com opção de compra», refere o clube nortenho, em nota oficial.