Luan Farias foi confirmado como reforço do Tondela para 2023/24.



O extremo, de 20 anos, muda-se para a formação beirã por empréstimo do Estrela da Amadora.



Natural do Brasil, Luan Farias chegou a Portugal, diretamente para os tricolores na época passada: participou em 29 jogos, 27 deles na equipa de sub-23.