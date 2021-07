William Carvalho confirmou que o Benfica tentou a sua contratação, mas admitiu que não pretende regressar a Portugal nesta fase da carreira.



«Estou bem fora. Houve essa oportunidade. Houve interesse do clube [Benfica], mas não tenho na minha cabeça voltar a Portugal de momento», referiu o internacional português em declarações ao Canal 11.



O internacional português considerou que Jorge Jesus, treinador com quem trabalhou no Sporting, foi «importante na sua evolução».

«Melhorei com ele e todos os treinadores que tive. São treinadores diferentes e podemos melhorar com todos. Jesus foi importante na minha evolução», disse.



William Carvalho comentou ainda a mudança de João Mário, com quem cresceu no Sporting, para a Luz.



«Sei que a decisão do João Mário foi difícil, pensou muito nisso, certamente. Os adeptos devem estar chateados, mas os jogadores têm de ser profissionais. Sei que tomou uma decisão difícil. Tem alguns anos para jogar até final da carreira. E depois? Não o fiz [Benfica], porque não o quis fazer. Espero que não o tenha de fazer no futuro», atirou.