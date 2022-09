O futebolista franco-marfinense Willy Boly é reforço do Nottingham Forest. O clube recém-promovido à Premier League confirmou, esta quinta-feira, a contratação do central de 31 anos, ex-Wolverhampton, para as próximas duas temporadas.

Boly termina uma ligação de cinco anos ao Wolverhampton, clube que representou desde 2017/18, esta primeira época ainda cedido pelo FC Porto, antes da mudança definitiva para os lobos.

Formado no Auxerre de França, onde subiu a sénior, Boly chegou ao futebol português para o Sporting de Braga na época 2014/15 e passou pelo FC Porto em 2016/17.