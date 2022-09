O futebolista ganês Abdul Mumin deixou o V. Guimarães e é reforço do Rayo Vallecano, de Espanha. O acordo foi confirmado na manhã desta quinta-feira pelos dois clubes.

O central de 24 anos deixa o Vitória a troco de um milhão e meio de euros, ficando o emblema português com 50 por cento do passe.

«A Vitória Sport Clube – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Rayo Vallecano para a transferência do jogador Abdul Mumin, pelo valor de 1.500.000€, com o Vitória a manter 50% do passe do ganês», refere o Vitória, em comunicado.

Mumin, que tinha contrato até 2024 com o Vitória, fez 61 jogos pelo emblema de Guimarães em cerca de dois anos, quatro desses jogos já em 2022/23. Chegou em 2020 a Portugal, oriundo dos dinamarqueses do Nordsjaelland.