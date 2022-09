O Vizela está prestes a fechar a contratação do futebolista austríaco Alexander Schmidt, apurou o Maisfutebol.

O avançado de 24 anos já está em Portugal e prepara-se para ser reforço para o plantel comandado por Álvaro Pacheco no último dia de mercado de transferências, numa chegada que deve ser em definitivo, depois de o atleta ter representado o LASK Linz.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal até ao momento, Schmidt vai ainda cumprir exames médicos e completar as restantes formalidades e burocracias habituais para ser apresentado, esta quinta-feira.

Formado no Salzburgo e internacional sub-21 pela Áustria, Schmidt, de 1.93m, passou ainda pelo Liefering, Wolfsberger e St. Polten, antes de chegar ao LASK há um ano.

Schmidt terá em Vizela a primeira experiência como sénior no estrangeiro e reforça as opções ofensivas, num mercado que teve as saídas de dois nomes preponderantes no setor, Cassiano e Guilherme Schettine. Antes de Schmidt, o Vizela já tinha conseguido colmatar em parte as lacunas deixadas, com a contratação do montenegrino Milutin Osmajic.