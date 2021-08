O Benfica está prestes a fechar os empréstimos de Tomás Tavares e João Ferreira. Os dois laterais direitos devem ser cedidos a Basileia e Vitória de Guimarães, respetivamente.

Tavares, opção regular do Benfica de Lage em 2019/20, segue para a Suíça, onde deverá ser companheiro de equipa de Joelson Fernandes, extremo do Sporting que também está a ser negociado com o Basel. No ano passado, Tomás foi cedido ao Alavés e ao Farense.

Já João Ferreira, opção de Jorge Jesus em cinco ocasiões em 2020/21, segue viagem para Guimarães, para reforçar a equipa orientada por Pepa.

As duas mudanças devem ser finalizadas durante esta terça-feira.

[artigo atualizado]