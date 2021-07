A generalidade da imprensa desportiva espanhola (Marca, Sport, Mundo Deportivo) garante que o Barcelona e Leo Messi chegaram a um princípio de acordo para a renovação do contrato que une as duas partes.



De acordo com as informações avançadas pelos jornais, Messi aceitou prolongar o seu vínculo por cinco temporadas, recebendo cerca de metade do ordenado atual, face à situação económica do clube. A Liga espanhola terá de aprovar os termos do acordo.



Lionel Messi, que venceu recentemente a Copa América pela Argentina, tem atualmente 34 anos.



Mesmo com um contrato válido por cinco épocas com o Barcelona, o jogador pode sair a meio para viver outra experiência ou terminar a carreira e abraçar novas funções no emblema catalão.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS