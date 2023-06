Leo Messi foi a figura de cartaz no jogo de despedida de Maxi Rodríguez, realizado neste sábado à noite no Estádio Marcelo Bielsa, no Newell's Old Boys.

No regresso ao «Coloso», o craque natural de Rosário foi alvo de uma receção incrível por parte dos adeptos, precisamente no dia em que celebrou o seu 36.º aniversário.

«O primeiro aniversário como campeão do mundo», salientou «La Pulga», que chegou ao recinto com as chuteiras nas mãos para complementar um hat-trick na primeira parte do encontro.