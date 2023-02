Os dias de frio parecem ter fim anunciado, mas apenas os dias. O aumento da luz solar e a depressão a sudoeste de Portugal Continental que transporta uma massa de ar ligeiramente mais quente vão trazer temperaturas mais altas nos próximos dias.

De acordo com o meteorologista do IPMA Jorge Ponte, nos próximos dias, «as temperaturas vão sofrer algumas pequenas variações ao longo dos próximos dias».

«As mínimas vão oscilar entre os 8 e os 13 graus no Litoral e entre os 6 e os 9 no Interior. Vão ser ligeiramente mais baixas no Interior Norte e na Beira Alta, entre os 3 e os 6 graus de temperatura mínima. No entanto, salientam-se os valores de temperatura máxima que serão superiores ao normal para a época do ano, situando-se entre os 17 e os 24 graus na maioria do território continental», explica o meteorologista.

Graças a uma maior radiação solar a chegar, «é normal as temperaturas máximas subirem um bocadinho mais», mas o vento - que não será muito intenso - vai soprar por vezes moderado a forte na costa sul do Algarve e nas terras altas.

O meteorologista explica que apesar dos próximos dias irem ser marcados pelo aumento das temperaturas, a «instabilidade» trazida pela depressão vai fazer com que ocorram aguaceiros em algumas regiões do país.

Para além do vento e dos aguaceiros, a depressão vai trazer ainda poeiras para a Península Ibérica vindas do Saara, que já se sentem por estes dias em Portugal, mas cuja concentração irá aumentar um pouco a partir de sábado.

Esta mudança no estado do tempo em Portugal deverá manter-se até terça-feira, uma vez que «a depressão irá ficar relativamente estacionária com um movimento lento».

«Neste momento, a depressão está a dirigir-se para a Madeira, no entanto, vai voltar novamente a aproximar-se de Portugal Continental a partir de sexta-feira e irá manter-se na mesma região ou em movimento lento para Norte. Portanto, será este sistema a afetar o estado de tempo em Portugal Continental, pelo menos até o início da próxima semana», conclui o meteorologista.



Quanto às temperaturas, de acordo com o site do IPMA, Lisboa tem máxima de 21.º no domingo e 18.º na terça-feira, estando previstos aguaceiros, Porto, tem máxima de 21.º no domingo e 19.º na terça-feira, estando também previstos aguaceiros, já Braga, tem máxima de 24.º no domingo e 20.º na terça-feira, estando previstos aguaceiros, Guarda, por sua vez, tem máxima de 13.º no domingo e 13.º na terça-feira, estando previstos aguaceiros, e Faro, tem máxima de 2.º no domingo e 18.º na terça-feira, estando previsto céu nublado.