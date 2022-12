Nove distritos de Portugal Continental vão estar já a partir da próxima madrugada, sob aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo a informação do IPMA os distritos de Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 06h00 e as 12h00 de segunda-feira devido à «precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada».

Posteriormente, os avisos descem para amarelo nestes mesmos distritos, na maioria dos quais até às 18h00 de terça-feira.

Nos distritos de Évora, Setúbal e Beja o alerta laranja para a precipitação tem início mais tarde, vigorando entre as 15h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira.

Além dos avisos laranja nos nove distritos, todos os 18 distritos de Portugal Continental vão estar sob aviso amarelo não só pela precipitação prevista, mas também pelo vento - Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Viana do Castelo, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, entre as 06h00 e as 15h00 de segunda-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.