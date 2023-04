O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida das temporadas, especial em Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo, já no fim de semana.



Segundo a CNN Portugal, cidades como Lisboa, Santarém ou Beja devem ver os termómetros ultrapassar os 30 graus. «Comparando com os valores atuais a diferença será bastante significativa», explica a meteorologista do IPMA Patrícia Gomes, em declarações à CNN Portugal.



Espera-se sol para quase todo o território, sendo que as exceções serão o norte e o centro, sobretudo o Minho e o Douro Litoral, que a meio da manhã de sábado podem ter alguma chuva. A patir daí, as temperaturas devem estabilizar.



«Tudo indica que as temperaturas máximas comecem a descer a partir de dia 18, mas alguns locais continuarão com valores nos 30 graus ou até superiores», afirma a meteorologista.



