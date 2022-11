O argentino Tata Martino anunciou que deixou de ser selecionador do México nesta quarta-feira, após a eliminação do Mundial do Qatar.

Os mexicanos venceram a Arábia Saudita por 2-1, mas acabaram por deixar a competição devido à diferença de golos para a Polónia, o que levou ao anúncio.

«Sou o responsável por esta deceção que tivemos hoje. O meu contrato terminou o momento em que o árbitro acabou a partida. Não há mais nada depois disso», declarou o treinador de 60 anos.