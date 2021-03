Dolores Aveiro recebeu uma prenda muito especial esta quarta-feira: adepta do Sporting, a mãe de Cristiano Ronaldo recebeu uma camisola autografada pelo plantel principal dos leões.

«Que surpresa boa dos meus meninos do Sporting. Obrigada pelo carinho, juntos somos mais fortes», escreveu Dolores, numa publicação nas redes sociais.

Refira-se que Dolores Aveiro é uma fervorosa adepta do Sporting, clube no qual o filho se formou, e esta época tem vibrado com as conquistas da equipa de Ruben Amorim.