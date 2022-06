O Aeroporto do Porto foi eleito pela primeira vez como o melhor da Europa.

O prémio foi atribuído na categoria de 10-25 milhões de passageiros pelo Airport Council International (ACI), que justifica a distinção com o facto de o Aeroporto Francisco Sá Carneiro trabalhar em termos de projetos sustentáveis, com destaque para os programas de redução dois níveis de emissão de carbono e de desperdício de água. A qualidade do serviço, a saúde, a segurança ou a gestão comercial foram outros critérios que a entidade teve em conta.

«Foi destacada a recuperação da atividade após a crise pandémica, a qualidade de serviço e as ações implementadas no âmbito da sustentabilidade constantes no compromisso ambiental da VINCI Airports», lê-se, no comunicado da ANA – Aeroportos de Portugal.