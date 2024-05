O Governo aprovou esta terça-feira a construção do novo aeroporto da região de Lisboa em Alcochete, mais concretamente no campo de tiro de Alcochete, tal como recomendava a Comissão Técnica Independente (CTI).

«O Governo decidiu aprovar o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado no campo de tiro de Alcochete e atribuir-lhe a denominação de Aeroporto Luís de Camões», anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em conferência de imprensa.

A decisão foi tomada na reunião extraordinária do Conselho de Ministros, realizada esta tarde.

Enquanto o novo aeroporto não está concluído, o Aeroporto Humberto Delgado, que deixará posteriormente de funcionar, terá obras de expansão.



O Governo decidiu ainda mandatar a Infraestruturas de Portugal para concluir os estudos para a construção da Terceira Travessia do Tejo (TTT) e da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid, anunciou também o primeiro-ministro, Luís Montenegro.