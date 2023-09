Um acidente de um avião de pequeno porte provocou a morte das 14 pessoas que seguiam a bordo: 12 passageiros, piloto e co-piloto.

As causas do acidente ocorrido em Barcelos, cidade brasileira do interior do Estado do Amazonas, ainda estão por apurar, mas a hipótese mais forte prende-se com o mau tempo no momento em que a aeronave se preparava para aterrar após um voo de 400 quilómetros proveniente de Manaus. Consulte esta notícia mais ao detalhe em CNN Portugal.

«Nós não temos detalhes. Eu tenho alguns relatos. Não quero contaminar a investigação, mas o que tem de relatos é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear», disse Cel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas.