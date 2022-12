As taxas de juro do euro vão subir 50 euros pontos base, de acordo com a decisão do Comité de Política Económica Monetária do Banco Central Europeu, anunciada esta quinta-feira.

Assim, a taxa de juro das operações principais de refinanciamento passa para 2,5 por cento, a taxa de facilidade permanente de depósito para dois por cento e a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez para 2,75 por cento.

Refira-se que esta é a quarta subida consecutiva das taxas de juro do euro este ano. A taxa de juro das operações principais de refinanciamento é a mais elevada desde 2009.

Esta subida significa também um aumento futuro das taxas Euribor, apesar de uma descida verificado esta quinta-feira, com um decréscimo para 2,493 por cento, menos 0,026 pontos e contra os 2,527 por cento verificados a 12 de dezembro.

De outubro para novembro, a média da Euribor subiu de 1,997 por cento em outubro para 2,321 por cento em novembro.