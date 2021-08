Os valores da temperatura máxima em Portugal Continental vão subir até ao próximo fim de semana, sendo expectável que ultrapassem mesmo os 40 graus em algumas regiões do interior do país.

Com isto, espera-se também que o risco de incêndio vá aumentando ao longo da semana (ler mais sobre esta notícia no site da TVI24).

«Vamos assistir até, pelo menos, dia 13 a uma subida gradual dos valores da temperatura máxima. A partir de dia 13, sexta-feira, já se espera que alguns locais do interior, principalmente o interior do Alentejo e do distrito de Castelo Branco, atinjam valores superiores a 40 graus», afirmou à Lusa Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

«Não é uma situação anormal, é uma situação que costuma ocorrer todos os anos, até porque neste momento não se espera nos próximos dias que sejam batidos os valores máximos absolutos, tanto das localidades, como do mês de agosto», prosseguiu.

As regiões do interior Norte e Centro, assim como o interior do Alentejo e alguns locais do Algarve devem registar as temperaturas mais elevadas.

Já a partir das 12h00 de quarta-feira, dia 11, e até às 12h00 de dia 13, sexta-feira, há sete distritos que vão estar sob aviso amarelo devido ao calor: Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.