Os preços dos combustíveis tiveram esta segunda-feira uma subida maior do que se antecipava, como mostram os dados oficiais.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o gasóleo simples aumentou 5,1 cêntimos por litro (já não subia tanto desde dezembro), ao passo que a gasolina simples está agora mais cara em 2,1 cêntimos por litro.

Ora, esta situação deve-se a uma revisão da carga fiscal sobre os combustíveis por parte do governo: o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) aumentou 1,9 cêntimos por litro nos gasóleos e de 0,9 cêntimos nas gasolinas face à semana anterior.

Este aumento reflete-se uma redução do desconto do ISP, que tem estado em vigor desde meados do ano passado, para atenuar o impacto dos aumentos dos combustíveis provocados pela invasão da Rússia à Ucrânia.

Ainda assim, os preços atuais dos combustíveis estão mais baixos em relação ao período antes do começo da guerra, há sensivelmente um ano.