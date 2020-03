Francisco Lopes da Fonseca, 43 anos e sem registo conhecido de patologias cardíacas ou respiratórias.

Não está inserido em grupos de risco, mas mesmo assim esteve em risco de vida, prova de que a Covid-19 insiste em contrariar tendências.

Ainda internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, partilhou com a TVI um testemunho impressionante sobre a luta que tem travado, numa altura em que já apresenta francas melhorias. «Sentia as costas com a pele como se estivessem a ser queimadas e espetadas por vidros.»

Era assim que Francisco se sentia quando foi colocado nos cuidados intensivos na sequência de febres altas e dores musculares.

A doença, que tem a particularidade de se alojar no corpo humano durante mais tempo do que outras semelhantes, pode também ter efeitos mais severos em alguns casos, com aconteceu com este doente, que de um dia para o outro ficou um uma pneumonia que obrigou os médicos a induzi-lo em coma durante uma semana.

Esteve seis dias ventilado numa máquina e passou por um período crítico, no qual os médicos só conseguiram reanimá-lo após três tentativas.

Esta sexta-feira, Francisco Lopes da Fonseca respirou pela primeira vez sem ajuda.

